Квесторе_поверніться написав:Депутат Дубинський припускає що СЛТ готує банку до продажу.
Буде дивно, бо більше 6-ти років він усе лише купує і усюди заявляє, що зараз саме час для цього, бо усе дешеве. Важко повірити, що він проміняє традиційний комса-банк на хіпстерського котика, де від нього лише гроші і ліцензія. Хіба на розлучення не вистачає...
Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат. На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра. Могли б и предупредить, ироды.
У меня тоже счас возврат идет. Хотя с депо снимает.
Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат. На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра. Могли б и предупредить, ироды.
Добрий вечір! Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.
Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат. На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра. Могли б и предупредить, ироды.
Добрий вечір! Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.
І Вам добрий. А де вибачення і соррі бонуси?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат. На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра. Могли б и предупредить, ироды.
Добрий вечір! Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.
Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат. На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра. Могли б и предупредить, ироды.
Добрий вечір! Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.
І Вам добрий. А де вибачення і соррі бонуси?
Эт Тася с вас еще сорри-бонус скачает, шо турбуете по пустякам вне регламенту