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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3148314931503151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:03

Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно :?
Vorlon
 
Повідомлень: 7715
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 778 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:10

  Фантом написав::mrgreen: С Мони перекинул, джинсы купил. Надеюсь в овер не загонят.

З високою ймовірністю Р2Р проведеться на 3-й день, а списання коштів а 2-й.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 503 раз.
 
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  #<1 ... 3148314931503151
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