Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:03
Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:10
З високою ймовірністю Р2Р проведеться на 3-й день, а списання коштів а 2-й.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25
Всем доброе утро!
Что-то ТАСя не начислила % по сберегательному счету за 11.01. Пятница и воскресенье на месте, а субботы нет...
У всех так или только мне "повезло"?
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:21
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