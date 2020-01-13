Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:03
Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно
Додано: Нед 12 січ, 2020 23:10
З високою ймовірністю Р2Р проведеться на 3-й день, а списання коштів а 2-й.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25
Всем доброе утро!
Что-то ТАСя не начислила % по сберегательному счету за 11.01. Пятница и воскресенье на месте, а субботы нет...
У всех так или только мне "повезло"?
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:21
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:24
Обычно выходные обсчитывались одной проводкой, а тут Сб... выпала
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:21
Похоже на системный сбой, связанный с тем, что суббота была рабочей. Надеюсь, скоро поправят...
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:57
ощадный
с 15 или 20 числа все равно бесплатно можно будет со своих Викенд или Б5 перевести деньги на ощадный ? Но чтобы с ощадного бесплатно снять нужно будет дать там отлежаться сутки ?
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:16
Так. З 20.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:31
Шаблоны на коммуналку
Ув. Таскомбанк. Поправьте пожалуйста шаблоны на коммуналку. Не отправляются в частности на ТОВ "Київскі енергетичні послуги". Возможно ИВАНы нужно прописать...
|