SILVER_UA написав:с 15 или 20 числа все равно бесплатно можно будет со своих Викенд или Б5 перевести деньги на ощадный ? Но чтобы с ощадного бесплатно снять нужно будет дать там отлежаться сутки ?
Так. З 20.
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"Сорос не имеет интереса скупить в Украине землю" В то же время компания Сороса в Украине «Драгон капитал» в последнее время активно скупает офисы банковских учреждений. Автор канала Shadow Anonymous предположил (https://t.me/shadow_anonymous_insights/765), что скупка банковских офисов выглядит подготовкой к запуску масштабного банковского проекта с региональной сетью. «Идея банк» для этого мелковат, но его можно докапитализировать. Налицо смена стратегии: от инвестиций в недвижимость «Драгон капитал» мигрирует в банковский сектор. Еще ранее Соросенок-советник соросенка премьер-министра Алексей Мушак (https://t.me/sorosata/19) заявил, что в законе о рынке земли ограничение 10 тысяч гектаров не будет распространяться на банки (https://t.me/sorosata/122)