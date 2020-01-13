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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3148314931503151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:03

Slx
Уже и забыл когда последний раз вводил пароль - больше года наверное точно :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:10

  Фантом написав::mrgreen: С Мони перекинул, джинсы купил. Надеюсь в овер не загонят.

З високою ймовірністю Р2Р проведеться на 3-й день, а списання коштів а 2-й.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25

Всем доброе утро!
Что-то ТАСя не начислила % по сберегательному счету за 11.01. Пятница и воскресенье на месте, а субботы нет...
У всех так или только мне "повезло"?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:21

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Что-то ТАСя не начислила % по сберегательному счету за 11.01. Пятница и воскресенье на месте, а субботы нет...
У всех так или только мне "повезло"?


Да 11 пропустили ..
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:24

  antey718 написав:
  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Что-то ТАСя не начислила % по сберегательному счету за 11.01. Пятница и воскресенье на месте, а субботы нет...
У всех так или только мне "повезло"?


Да 11 пропустили ..

Обычно выходные обсчитывались одной проводкой, а тут Сб... выпала :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:21

Похоже на системный сбой, связанный с тем, что суббота была рабочей. Надеюсь, скоро поправят...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:57

ощадный

с 15 или 20 числа все равно бесплатно можно будет со своих Викенд или Б5 перевести деньги на ощадный ? Но чтобы с ощадного бесплатно снять нужно будет дать там отлежаться сутки ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:16

  SILVER_UA написав:с 15 или 20 числа все равно бесплатно можно будет со своих Викенд или Б5 перевести деньги на ощадный ? Но чтобы с ощадного бесплатно снять нужно будет дать там отлежаться сутки ?

Так. З 20.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:31

Шаблоны на коммуналку

Ув. Таскомбанк. Поправьте пожалуйста шаблоны на коммуналку. Не отправляются в частности на ТОВ "Київскі енергетичні послуги". Возможно ИВАНы нужно прописать...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52

По поводу возможной купли-продажи ТАС

"Сорос не имеет интереса скупить в Украине землю"
В то же время компания Сороса в Украине «Драгон капитал» в последнее время активно скупает офисы банковских учреждений. Автор канала Shadow Anonymous предположил (https://t.me/shadow_anonymous_insights/765), что скупка банковских офисов выглядит подготовкой к запуску масштабного банковского проекта с региональной сетью. «Идея банк» для этого мелковат, но его можно докапитализировать. Налицо смена стратегии: от инвестиций в недвижимость «Драгон капитал» мигрирует в банковский сектор. Еще ранее Соросенок-советник соросенка премьер-министра Алексей Мушак (https://t.me/sorosata/19) заявил, что в законе о рынке земли ограничение 10 тысяч гектаров не будет распространяться на банки (https://t.me/sorosata/122)

Совпало :)

https://t.me/sorosata/129

Может и ТАС докупят?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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