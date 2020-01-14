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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:58
Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...
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Vorlon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:27
Vorlon написав:
Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...
да они вааще о них забыли
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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