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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:27
да они вааще о них забыли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
TASCOMBANK, а можно себя проверить на наличие в списках участников акции "двойной кешбек"?
Сообщения по разным причинам могут быть недоставлены.
Планируются траты, хочу понять платить Б5 или конкурентами
Горячка сказала, что у них нет списка участников этой акции, и "проверить никак, только получить сообщение".
Спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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