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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3149315031513152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:58

Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:27

  Vorlon написав:Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...

да они вааще о них забыли :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12

  clientage написав:
  Vorlon написав:Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...

да они вааще о них забыли :mrgreen:

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

TASCOMBANK, а можно себя проверить на наличие в списках участников акции "двойной кешбек"?
Сообщения по разным причинам могут быть недоставлены.
Планируются траты, хочу понять платить Б5 или конкурентами
Горячка сказала, что у них нет списка участников этой акции, и "проверить никак, только получить сообщение".
Спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

Тазик уже светит по ощадному до 7% :mrgreen:

PS: а акционного кэшьбэка все так и нет :(
Lost
 
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