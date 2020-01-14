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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:27
да они вааще о них забыли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
TASCOMBANK, а можно себя проверить на наличие в списках участников акции "двойной кешбек"?
Сообщения по разным причинам могут быть недоставлены.
Планируются траты, хочу понять платить Б5 или конкурентами
Горячка сказала, что у них нет списка участников этой акции, и "проверить никак, только получить сообщение".
Спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33
Re: ТАСКОМБАНК
Тазик уже светит по ощадному до 7%
PS: а акционного кэшьбэка все так и нет
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:15
И при этом он же ещё ныкает первую сотню грн на сбере, не начисляя на неё %%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:46
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:02
Вы меня не путайте.
У Мони если на счету лежит своих 99грн, то проценты не насчитываются, а если лежит 101, то на ВСЕ 101 считают 10%
У Таси, если даже лежит 101 грн, то на 100 грн все равно считают 0.01%, а на оту 1грн сверху -- 7%... Ну то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
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