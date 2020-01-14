Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51

TASCOMBANK, а можно себя проверить на наличие в списках участников акции "двойной кешбек"?

Сообщения по разным причинам могут быть недоставлены.

Планируются траты, хочу понять платить Б5 или конкурентами

Горячка сказала, что у них нет списка участников этой акции, и "проверить никак, только получить сообщение".

Спасибо

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин