|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:58
Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7731
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:27
Vorlon написав:
Интересно, до последнего будут тянуть с выплатой двойных бонусов?...
да они вааще о них забыли
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30079
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3479 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:12
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3937
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:51
TASCOMBANK, а можно себя проверить на наличие в списках участников акции "двойной кешбек"?
Сообщения по разным причинам могут быть недоставлены.
Планируются траты, хочу понять платить Б5 или конкурентами
Горячка сказала, что у них нет списка участников этой акции, и "проверить никак, только получить сообщение".
Спасибо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10229
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6496 раз.
- Подякували: 2725 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33
Тазик уже светит по ощадному до 7% PS:
а акционного кэшьбэка все так и нет
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:15
Lost написав:
Тазик уже светит по ощадному до 7% PS:
а акционного кэшьбэка все так и нет
И при этом он же ещё ныкает первую сотню грн на сбере, не начисляя на неё %%
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30079
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3479 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:46
Моня тоже от 100грн на остаток своих считает. Вроде вначале такого не было.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:02
mihasik написав:
Моня тоже от 100грн на остаток своих считает. Вроде вначале такого не было.
Вы меня не путайте.
У Мони если на счету лежит своих 99грн, то проценты не насчитываются, а если лежит 101, то на ВСЕ 101 считают 10%
У Таси, если даже лежит 101 грн, то на 100 грн все равно считают 0.01%, а на оту 1грн сверху -- 7%... Ну то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30079
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3479 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:12
clientage написав: mihasik написав: clientage написав:
И при этом он же ещё ныкает первую сотню грн на сбере, не начисляя на неё %%
Моня тоже от 100грн на остаток своих считает. Вроде вначале такого не было.
Вы меня не путайте.
У Мони если на счету лежит своих 99грн, то проценты не насчитываются, а если лежит 101, то на ВСЕ 101 считают 10%
У Таси, если даже лежит 101 грн, то на 100 грн все равно считают 0.01%, а на оту 1грн сверху -- 7%... Ну то такэ
Точно, точно, то я забыл, эту фишку таса))
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:21
Колеги,а переказ за товар на Новій пошті за кредитні кошти в грейсі ? Не встиг дружину попередити , щоб готівку давала ...
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 992
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|