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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:29
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:39
Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?
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