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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:39
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:08
З Платівки не тарифікується...ну і в різних регіонах Неньки України банкомати різні суми можуть давати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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