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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3150315131523153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:29

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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:39

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?

А 15 грн за одно снятие не жалко?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:08

  Ferlakur написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?

А 15 грн за одно снятие не жалко?

З Платівки не тарифікується...ну і в різних регіонах Неньки України банкомати різні суми можуть давати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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