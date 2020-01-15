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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:39
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Подскажите в банкоматах чьих банков хорошо отсыпают по Тасовским картам? Дебетня Б5 и Плативка в наличии.Есть ПУМБ и Альфа. Сколько можно по максимуму снять?
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:08
З Платівки не тарифікується...ну і в різних регіонах Неньки України банкомати різні суми можуть давати.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:07
Re: ТАСКОМБАНК
Снимаю в новых банкоматах ощАДа - 2к за один раз , множество раз.
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Кто успел в последние бронепоезда по "найкращий пропозиции" от ТАС (гривня 17.5) , сегодня , 15-го числа день выплаты %%. Приятно , деньги на кармане.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:54
Подвійний кешбек комусь заплатили? Чи вже як приват,поки не пожалієшся,то нічого не буде
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38
Чекаємо до 23:59:59, ну або хоча б до 21-ї, коли, в принципі, приходить кешбек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:45
Обещали до 15, а уже и 15 закончилось...
А может все дело в формулировке:
То есть всем кто потратил больше не насчитывают.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:26
если ощадный пополнить с карты 18 или 19 до какого числа должна быть отлёжка до 21 или 22?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:35
Там не день в день в вихідні зараховується між своїми рахунками?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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