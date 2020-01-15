Хто ж вам скажет то
Надеюсь Тася притарочет в ТАС2Ю уведомлялку о снятии комисс. Щас такое есть при переводах на внешку
Бумпасматреть.
Тася не Алка, но и не Валя, у которой есть индикаторы на все условно-бесплатные комисс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:42
Хто ж вам скажет то
Надеюсь Тася притарочет в ТАС2Ю уведомлялку о снятии комисс. Щас такое есть при переводах на внешку
Бумпасматреть.
Тася не Алка, но и не Валя, у которой есть индикаторы на все условно-бесплатные комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:58
Щоб не писати дурниці, потрібно читати документ, а не рекламу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33
зачем только? с этими отлежками, комиссиями и с 7% на остаток ощадный в ТАСе стал совсем не интересным
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47
Re: ТАСКОМБАНК
9 прошло, ничего так и не появилось...
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