RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3151315231533154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:42

  uaprofi написав:если ощадный пополнить с карты 18 или 19 до какого числа должна быть отлёжка до 21 или 22?

Хто ж вам скажет то :(
Надеюсь Тася притарочет в ТАС2Ю уведомлялку о снятии комисс. Щас такое есть при переводах на внешку
Бумпасматреть.
Тася не Алка, но и не Валя, у которой есть индикаторы на все условно-бесплатные комисс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30083
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3479 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:58

  gun написав: То есть всем кто потратил больше не насчитывают. :wink:

Щоб не писати дурниці, потрібно читати документ, а не рекламу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3939
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33

  uaprofi написав:если ощадный пополнить с карты 18 или 19 до какого числа должна быть отлёжка до 21 или 22?

там скажена буде комісія в ощаднику з 20,краще інше місце знайти для грошей) можна форвард під 15% ще за рефку платять
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 16.10.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:33

  uaprofi написав:если ощадный пополнить с карты 18 или 19 до какого числа должна быть отлёжка до 21 или 22?

зачем только? с этими отлежками, комиссиями и с 7% на остаток ощадный в ТАСе стал совсем не интересным
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 06.03.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45

  klug написав:
  gun написав: То есть всем кто потратил больше не насчитывают. :wink:

Щоб не писати дурниці, потрібно читати документ, а не рекламу.

Вообще то смайлик говорит о том, что это был сарказм.
Но до 15 числа закончилось ещё вчера.
gun
 
Повідомлень: 293
З нами з: 23.09.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:47

Re: ТАСКОМБАНК

9 прошло, ничего так и не появилось...
Chicheva
 
Повідомлень: 160
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

По карте, что лежала на полке пол года, приходила акция, сделай покупку от 500 грн и получи 100 грн на счет кешбека.
Выплатили сегодня
Зображення
Hack-Stock
 
Повідомлень: 366
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30

Hack-Stock

можна ставити назад! (на полку)
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:01

  uaprofi написав:если ощадный пополнить с карты 18 или 19 до какого числа должна быть отлёжка до 21 или 22?

Так нові тарифи по ощадному з 20го чимсла начебто?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 02.09.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3151315231533154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.