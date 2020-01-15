а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40
а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:20
Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.
А він хіба був з поповненням? Якщо так, то на В5/WC і на депо через ТАС2Ю. Чи ви запитуєте, як правильно під столом передати менеджеру мішок кеша?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:35
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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