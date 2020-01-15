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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3152315331543155

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40

а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:20

  uaprofi написав:а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?

Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.
  Rebel написав:Акційний депозит на 17.5% (той, що прикрили у грудні) можна якось мимо каси поповнити?

А він хіба був з поповненням? Якщо так, то на В5/WC і на депо через ТАС2Ю. Чи ви запитуєте, як правильно під столом передати менеджеру мішок кеша?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:35

  klug написав:Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.


однако растут аппетиты)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлень: 3508
З нами з: 21.04.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 341 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:27

  uaprofi написав:
  klug написав:Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.


однако растут аппетиты)

Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3941
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 3152315331543155
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