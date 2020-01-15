а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40
а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:20
Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.
А він хіба був з поповненням? Якщо так, то на В5/WC і на депо через ТАС2Ю. Чи ви запитуєте, як правильно під столом передати менеджеру мішок кеша?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 січ, 2020 01:35
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:27
Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 16 січ, 2020 08:08
Дело в том, что если не брать во внимание "свинов", которые просчитывают практически все, среди "стада аленей" всегда есть довольно высокий и стабильный %, которые после "раскачки" действительно начинает гораздо активнее пользоваться "раскачаным" банковским продуктом именно "по инерции". Типа "а ведь это же так удобно". Потому как на чем бы тогда как не "на раскачке" поднялся к примеру тот же "моня", чья кэшбек программа уже давно скотилась до уровня "унылое гoвнo", или поддерживает высокий уровень пользования карт в свое время "раскачанный" приват, который по сути только на разовых акциях работает (Б+ или ривордсы от МС за серьезные кэшбек программы я не считаю). Так что эффект наверняка будет. И инерционное движение будет. Главное чтобы сами банки не останавливались и продолжали движение в сторону новых плюх
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 09:33
Ответ: "Какая у вас сумма в смс? Вижу, что условия выполнены, но кешбек не начислен. Составлю заявку, передам ответственным специалистам"
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