Додано: Чет 16 січ, 2020 08:08

klug написав: uaprofi написав: klug написав: Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5. Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.



однако растут аппетиты) однако растут аппетиты)

Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно? Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно?

Дело в том, что если не брать во внимание "свинов", которые просчитывают практически все, среди "стада аленей" всегда есть довольно высокий и стабильный %, которые после "раскачки" действительно начинает гораздо активнее пользоваться "раскачаным" банковским продуктом именно "по инерции". Типа "а ведь это же так удобно". Потому как на чем бы тогда как не "на раскачке" поднялся к примеру тот же "моня", чья кэшбек программа уже давно скотилась до уровня "унылое гoвнo", или поддерживает высокий уровень пользования карт в свое время "раскачанный" приват, который по сути только на разовых акциях работает (Б+ или ривордсы от МС за серьезные кэшбек программы я не считаю). Так что эффект наверняка будет. И инерционное движение будет. Главное чтобы сами банки не останавливались и продолжали движение в сторону новых плюх