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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3153315431553156>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 00:40

а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:20

  uaprofi написав:а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?

Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.
  Rebel написав:Акційний депозит на 17.5% (той, що прикрили у грудні) можна якось мимо каси поповнити?

А він хіба був з поповненням? Якщо так, то на В5/WC і на депо через ТАС2Ю. Чи ви запитуєте, як правильно під столом передати менеджеру мішок кеша?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 01:35

  klug написав:Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.


однако растут аппетиты)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:27

  uaprofi написав:
  klug написав:Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.


однако растут аппетиты)

Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:08

  klug написав:
  uaprofi написав:
  klug написав:Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.


однако растут аппетиты)

Виглядає так, шо уся суть цих новорічних акцій у збільшенні обертів по картці: розбудити тих, хто спить; розкачати тих, хто уже користується. Цікаво, який прогнозований економічний ефект вони закладали, невже вони сподіваються, що далі усе покотиться інерційно?

Дело в том, что если не брать во внимание "свинов", которые просчитывают практически все, среди "стада аленей" всегда есть довольно высокий и стабильный %, которые после "раскачки" действительно начинает гораздо активнее пользоваться "раскачаным" банковским продуктом именно "по инерции". Типа "а ведь это же так удобно". Потому как на чем бы тогда как не "на раскачке" поднялся к примеру тот же "моня", чья кэшбек программа уже давно скотилась до уровня "унылое гoвнo", или поддерживает высокий уровень пользования карт в свое время "раскачанный" приват, который по сути только на разовых акциях работает (Б+ или ривордсы от МС за серьезные кэшбек программы я не считаю). Так что эффект наверняка будет. И инерционное движение будет. Главное чтобы сами банки не останавливались и продолжали движение в сторону новых плюх :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 08:50

Кто-то на горячку уже звонил по поводу двойных бонусов?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:33

  Vorlon написав:Кто-то на горячку уже звонил по поводу двойных бонусов?

Ответ: "Какая у вас сумма в смс? Вижу, что условия выполнены, но кешбек не начислен. Составлю заявку, передам ответственным специалистам"
UPD "До конца рабочего дня 16.01 кешбек будет начислен всем на бонусный счет"
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:02

TASCOMBANK а может быть вам стоит подставить плечико форумчанам, чтобы выплаты по акции "Двойной кэшбек" прошли централизовано? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Кассандра написав:TASCOMBANK а может быть вам стоит подставить плечико форумчанам, чтобы выплаты по акции "Двойной кэшбек" прошли централизовано? :roll:
Уже пришло.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:07

  Aps написав:
Кассандра написав:TASCOMBANK а может быть вам стоит подставить плечико форумчанам, чтобы выплаты по акции "Двойной кэшбек" прошли централизовано? :roll:
Уже пришло.

у меня пусто
Hack-Stock
 
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