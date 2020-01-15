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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3153315431553156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 195
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:12

Подтверждаю, в 10-55 зашел двойной кешбек.
Возможно - до сих пор идет процесс начисления, ждите ))
tmp01
 
Повідомлень: 856
З нами з: 14.03.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:13

Re: ТАСКОМБАНК

Таки пришло по акции "Двойной кэшбек". В 10:52 по выписке.
По сумме всё четко - равно сумме обычных бонусов, начисленных за декабрь (включая доначисления от 3 января).
ramzes4
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Повідомлень: 359
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:27

Re: ТАСКОМБАНК

В 10.58 выплатили по акции двойной кэшбек.
Amid
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 12.06.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 214 раз.
 
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  #<1 ... 3153315431553156
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