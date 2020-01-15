Подтверждаю, в 10-55 зашел двойной кешбек.
Возможно - до сих пор идет процесс начисления, ждите ))
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:12
Подтверждаю, в 10-55 зашел двойной кешбек.
Возможно - до сих пор идет процесс начисления, ждите ))
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:13
Re: ТАСКОМБАНК
Таки пришло по акции "Двойной кэшбек". В 10:52 по выписке.
По сумме всё четко - равно сумме обычных бонусов, начисленных за декабрь (включая доначисления от 3 января).
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:27
Re: ТАСКОМБАНК
В 10.58 выплатили по акции двойной кэшбек.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:17
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:19
Так, 3 перші місяці. Для того і відкривався. В TAS2U для даних депо нема опцій поповнення у розділі депозитів. В терміналі при наборі IBAN пише "технічна проблема" (з ощадним "технічної проблеми" нема).
Довелось йти в касу.
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