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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:13
pharus написав: klug написав: uaprofi написав:
а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?
Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.
Это еще ничего.. мне пришло на январь х10 от декабрьского
думаю что здесь зависит от суммы которую предлагали потратить в декабре (видел некоторым устанавливали планку в 3-4тыс.грн.), на мелких суммах могли запросто увеличить в 5-10 раз
в прошлом месяце у меня двойной кешбек не сыграл, планка была примерно 25к,
зачислили какие то 200грн. грязными сегодня
а по двойному кэшбэку были в январе уже счастливчики получившие СМС?!?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:49
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:54
Hack-Stock написав:
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 15:57
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Учитывались, 100%.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:10
Aps написав: Hack-Stock написав:
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
Учитывались уже все пришло, и за январь уже выбрал, так как ещё декабрь не закрыл до РД.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:20
maxprofit написав:
Колеги,а переказ за товар на Новій пошті за кредитні кошти в грейсі ? Не встиг дружину попередити , щоб готівку давала ...
Доброго дня!
Повідомляємо, що всі операції за рахунок кредитних коштів по карті "Велика П'ятірка" входять в пільговий період.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:56
Vorlon написав:Aps
Учитывались, 100%.
Aps написав:
Hack-Stock написав:
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
Учитывались уже все пришло, и за январь уже выбрал, так как ещё декабрь не закрыл до РД.
?? С каких делов ноябрьские траты станут учитывать в декабрьском предложении?
У меня, по крайней мере, двойной кешбек пришёл только за декабрьские траты.
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gun
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Додано: Чет 16 січ, 2020 16:56
Aps написав: Hack-Stock написав:
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
у меня в декабре было трат больше чем в смс на вайбер. Есть подозрение, что они хотели, чтобы я эту сумму потратил не с Б5, а с пудры, т.к. она у нас оформлена как отдельная карта, а не допка к Б5.
В смс на вайбер конечно же не уточнялось, с какой карты
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Hack-Stock
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01
maxprofit написав:
Колеги,а переказ за товар на Новій пошті за кредитні кошти в грейсі ? Не встиг дружину попередити , щоб готівку давала ...
А розкажіть детальніше, раніше бувало, що не всі операції в грейсі? Чи ви з таким в інших банках стикались? Хочеться бути готовим до сюрпризів.
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Rebel
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:29
gun написав:
С каких делов ноябрьские траты станут учитывать в декабрьском предложении?
Вы суть вопроса не поняли? Нужно было достичь минуса по счёту в размере, указанном в предложении. А каким образом этот минус сформировался - за счёт трат ноября или декабря - было абсолютно не важно! А коллега спрашивал о части этого минуса, сформированного покупками ноября.
gun написав:
У меня, по крайней мере, двойной кешбек пришёл только за декабрьские траты.
Ну правильно! Об этом и речь.
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Vorlon
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