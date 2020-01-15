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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3154315531563157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:13

  pharus написав:
  klug написав:
  uaprofi написав:а кто-то получал смс с условиями двойного кэшбэке для января?
или всё таки то что прислали в декабре нужно повторить и в январе?

Ні, новий місяць - нові умови. Мені прийшло х1,5.

Это еще ничего.. мне пришло на январь х10 от декабрьского :shock:

думаю что здесь зависит от суммы которую предлагали потратить в декабре (видел некоторым устанавливали планку в 3-4тыс.грн.), на мелких суммах могли запросто увеличить в 5-10 раз :wink:

в прошлом месяце у меня двойной кешбек не сыграл, планка была примерно 25к,
зачислили какие то 200грн. грязными сегодня :(

а по двойному кэшбэку были в январе уже счастливчики получившие СМС?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:49

Re: ТАСКОМБАНК

На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:54

  Hack-Stock написав:На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли


Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:57

Aps
Учитывались, 100%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:10

Re: ТАСКОМБАНК

Aps написав:
  Hack-Stock написав:На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли


Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
Учитывались уже все пришло, и за январь уже выбрал, так как ещё декабрь не закрыл до РД.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:20

  maxprofit написав:Колеги,а переказ за товар на Новій пошті за кредитні кошти в грейсі ? Не встиг дружину попередити , щоб готівку давала ...

Доброго дня!
Повідомляємо, що всі операції за рахунок кредитних коштів по карті "Велика П'ятірка" входять в пільговий період.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:56

  Vorlon написав:Aps
Учитывались, 100%.

Aps написав:
Hack-Stock написав:
На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли
Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?
Учитывались уже все пришло, и за январь уже выбрал, так как ещё декабрь не закрыл до РД.

?? С каких делов ноябрьские траты станут учитывать в декабрьском предложении?
У меня, по крайней мере, двойной кешбек пришёл только за декабрьские траты.
gun
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:56

  Aps написав:
  Hack-Stock написав:На горячке сказали ждать до завтра двойной кешбек, заявку пока не приняли


Типа звоните завтра, не моя смена будет. )
Может все таки ноябрские траты не учитывались для суммы из СМС?
Или есть кто плучил при таких условиях?


у меня в декабре было трат больше чем в смс на вайбер. Есть подозрение, что они хотели, чтобы я эту сумму потратил не с Б5, а с пудры, т.к. она у нас оформлена как отдельная карта, а не допка к Б5.

В смс на вайбер конечно же не уточнялось, с какой карты
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:01

  maxprofit написав:Колеги,а переказ за товар на Новій пошті за кредитні кошти в грейсі ? Не встиг дружину попередити , щоб готівку давала ...

А розкажіть детальніше, раніше бувало, що не всі операції в грейсі? Чи ви з таким в інших банках стикались? Хочеться бути готовим до сюрпризів. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:29

  gun написав:С каких делов ноябрьские траты станут учитывать в декабрьском предложении?

Вы суть вопроса не поняли? Нужно было достичь минуса по счёту в размере, указанном в предложении. А каким образом этот минус сформировался - за счёт трат ноября или декабря - было абсолютно не важно! А коллега спрашивал о части этого минуса, сформированного покупками ноября.
  gun написав:У меня, по крайней мере, двойной кешбек пришёл только за декабрьские траты.

Ну правильно! Об этом и речь.
Vorlon
 
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