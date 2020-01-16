Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...
Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:36
Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...
Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"?
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:57
Если "с декабря" - то точно бесплатно
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:53
Flamingo
Супер! Спасибо!
И как Вы успеваете быть в курсе всех событий?
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:08
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
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