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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:36
Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...
Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"?
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Anadonta
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Додано: Чет 16 січ, 2020 20:57
Anadonta написав:
Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...
Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"?
Если "с декабря" - то точно бесплатно
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:53
Flamingo
Супер! Спасибо!
И как Вы успеваете быть в курсе всех событий?
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Anadonta
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:08
jay2004 написав:
Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
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jay2004
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:33
jay2004 написав: jay2004 написав:
Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
Краще СЕП) до 2 год,перевірено
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tarasum
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:35
jay2004 написав: jay2004 написав:
Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
У меня была такая ситуация в тасе где-то год назад, тоже пополнял или кредитку или депо, и в конце уже после подтверждения система сбойнула и выкинула меня на главную страницу, но тогда мой платеж нашли быстро, зачислили в течение дня.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:56
jay2004 написав: jay2004 написав:
Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
Скорее всего сумма перевода осталась в блоке у Акцента. Автоматом такое разблочится в течение от 3 до 30дн
Мона попробовать выцыганить у Таси код авторизации платежа (6 цифр) и передать его через чат Шапито его технарям со словами: платёж забракован. Если у Шапито захотят, то вручную уточнят состояние платежа и разлочат гроши дня за 2
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:00
jay2004 написав: jay2004 написав:
Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?
Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?
Ну не один в один, но похожая ситуация - глюк аппликухи в момент списания денег с карты другого банка - была. На руках только выписка с банка донора что деньги от них ушли. В итоге деньги нашлись только на восьмой день. К тому времени я уже написал в обеих банках по заявлению - в банке чья аппка о розыске суммы, в банке чья карта - об опротестовании списания поскольку реально услуга не оказана. Деньги кстати были таки в банке получателя, чьей аппкой я тянул. Поэтому имхо Вам основное давление имхо надо делать на Тасю - аппка ее, получатель они - пусть ищут щитильнее - с большой долей вероятности деньги таки у них. Хотя точнее можно будет узнать через пару дней по выписке абанки, если сумма выйдет там из блока. Если через три дня с блока сумма не выйдет тогда уже надо добиваться снятия блока в абанке
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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