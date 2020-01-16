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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3155315631573158 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 196 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 23% 46 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 53 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 27 Всього голосів : 196 Додано: Чет 16 січ, 2020 20:36 Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...

Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"? Anadonta Повідомлень: 667 З нами з: 25.11.12 Подякував: 76 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 20:57 Anadonta написав: Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...

Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"? Столько изменений в банке, что не успеваешь отслеживать...Подскажите, снятие со сбер. счета (деньги болтаются еще с декабря) хоть осталось бесплатным или и тут "покращення"?

Если "с декабря" - то точно бесплатно Если "с декабря" - то точно бесплатно Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3783 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 787 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:53 Flamingo



Супер! Спасибо!

И как Вы успеваете быть в курсе всех событий? Супер! Спасибо!И как Вы успеваете быть в курсе всех событий? Anadonta Повідомлень: 667 З нами з: 25.11.12 Подякував: 76 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 22:08 jay2004 написав: Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады? Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?



Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 2034 З нами з: 19.02.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 22:33 jay2004 написав: jay2004 написав: Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады? Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?



Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?

Краще СЕП) до 2 год,перевірено Краще СЕП) до 2 год,перевірено tarasum

Повідомлень: 464 З нами з: 16.10.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 22:35 jay2004 написав: jay2004 написав: Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады? Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?



Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?



У меня была такая ситуация в тасе где-то год назад, тоже пополнял или кредитку или депо, и в конце уже после подтверждения система сбойнула и выкинула меня на главную страницу, но тогда мой платеж нашли быстро, зачислили в течение дня. У меня была такая ситуация в тасе где-то год назад, тоже пополнял или кредитку или депо, и в конце уже после подтверждения система сбойнула и выкинула меня на главную страницу, но тогда мой платеж нашли быстро, зачислили в течение дня. antey718 Повідомлень: 382 З нами з: 03.08.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 22:56 jay2004 написав: jay2004 написав: Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады? Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?



Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?

Скорее всего сумма перевода осталась в блоке у Акцента. Автоматом такое разблочится в течение от 3 до 30дн

Мона попробовать выцыганить у Таси код авторизации платежа (6 цифр) и передать его через чат Шапито его технарям со словами: платёж забракован. Если у Шапито захотят, то вручную уточнят состояние платежа и разлочат гроши дня за 2 Скорее всего сумма перевода осталась в блоке у Акцента. Автоматом такое разблочится в течение от 3 до 30днМона попробовать выцыганить у Таси код авторизации платежа (6 цифр) и передать его через чат Шапито его технарям со словами: платёж забракован. Если у Шапито захотят, то вручную уточнят состояние платежа и разлочат гроши дня за 2 ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30086 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2398 раз. Подякували: 3479 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 23:00 jay2004 написав: jay2004 написав: Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады? Пополнял депо через TAS2U из А-банки (p2p), сегодня утром, 10:58. Сумма 14999 грн, из АБанки - списалась сумма, в Таскомбанк - не пришла. Выдало: Операция не успешна. Попробуйте позже. В этом промежутке делал ещё такие же операции - всё гуд. Видимо, был техничный сбой. Теребить гарячку, или само найдётся, комрады?



Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)? Оба банки морозятся. Называют от трёх до 30 дней - на решение проблемы. Кто сталкивался - как обходилось (со мной такое впервые)?

Ну не один в один, но похожая ситуация - глюк аппликухи в момент списания денег с карты другого банка - была. На руках только выписка с банка донора что деньги от них ушли. В итоге деньги нашлись только на восьмой день. К тому времени я уже написал в обеих банках по заявлению - в банке чья аппка о розыске суммы, в банке чья карта - об опротестовании списания поскольку реально услуга не оказана. Деньги кстати были таки в банке получателя, чьей аппкой я тянул. Поэтому имхо Вам основное давление имхо надо делать на Тасю - аппка ее, получатель они - пусть ищут щитильнее - с большой долей вероятности деньги таки у них. Хотя точнее можно будет узнать через пару дней по выписке абанки, если сумма выйдет там из блока. Если через три дня с блока сумма не выйдет тогда уже надо добиваться снятия блока в абанке Ну не один в один, но похожая ситуация - глюк аппликухи в момент списания денег с карты другого банка - была. На руках только выписка с банка донора что деньги от них ушли. В итоге деньги нашлись только на восьмой день. К тому времени я уже написал в обеих банках по заявлению - в банке чья аппка о розыске суммы, в банке чья карта - об опротестовании списания поскольку реально услуга не оказана. Деньги кстати были таки в банке получателя, чьей аппкой я тянул. Поэтому имхо Вам основное давление имхо надо делать на Тасю - аппка ее, получатель они - пусть ищут щитильнее - с большой долей вероятности деньги таки у них. Хотя точнее можно будет узнать через пару дней по выписке абанки, если сумма выйдет там из блока. Если через три дня с блока сумма не выйдет тогда уже надо добиваться снятия блока в абанке Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3783 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 787 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3155315631573158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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