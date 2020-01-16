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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:31
Re: ТАСКОМБАНК
Як відкрити віртуалку до Великої п'ятірки?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:55
Re: ТАСКОМБАНК
Дешевша вдвічі за пластикову допку.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:03
Написал в "личку" представителю Таскомбанка на этой ветке, чтобы в квитанциях об оплате коммунальных услуг через TAS2U отображались показания счетчиков.
Представитель Таскомбанка на этой ветке ответил мне в "личку", что передал мое ходатайство в "ответственное подразделение" Таскомбанка.
Сегодня получил сногсшибательный результат работы их обоих - при оплате коммунальных услуг через TAS2U вообще нет квитанций.
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