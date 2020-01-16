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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3156315731583159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:31

Re: ТАСКОМБАНК

Як відкрити віртуалку до Великої п'ятірки?
Кочевник
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 16.02.17
Подякував: 216 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:33

Кочевник
Зачем? На порносайтах платить? :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 7746
З нами з: 14.06.13
Подякував: 385 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:55

Re: ТАСКОМБАНК

Дешевша вдвічі за пластикову допку.
Кочевник
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 16.02.17
Подякував: 216 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:03

Написал в "личку" представителю Таскомбанка на этой ветке, чтобы в квитанциях об оплате коммунальных услуг через TAS2U отображались показания счетчиков.
Представитель Таскомбанка на этой ветке ответил мне в "личку", что передал мое ходатайство в "ответственное подразделение" Таскомбанка.
Сегодня получил сногсшибательный результат работы их обоих - при оплате коммунальных услуг через TAS2U вообще нет квитанций.
Igneus
 
Повідомлень: 377
З нами з: 29.08.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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  #<1 ... 3156315731583159
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