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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3157315831593160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:34

  Rebel написав::!: Цікаві новини.
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshc ... 2020_2.pdf
Розділ 3. Розділ 3. Обслуговування та ведення рахунків вкладу на вимогу «Ощадний рахунок» Протокол Тарифного комітету No 56-7від 12.12.2019 (*тарифи вступає в дію з 20 січня 2020 року)
3.5.* Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС 0,5% від суми, мін. 5 грн.
3.6.* Зняття коштів в касі Банка, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро
3.7.* Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі) 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро

Вже з понеділка 20 січня року 2020 така халепа.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:55

Re: ТАСКОМБАНК

с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:26

Hack-Stock, не пройдет этот фокус. Поднимем бучу здесь и на Минфине, накидаем дизлайков в соцсетях и пусть посчитают, что дешевле -выплатить обещанный двойной кэшбек (пусть даже за счёт ЗП тех криворуков, которые недописали до конца шаблон смс) или недополучать новых клиентов из-за тиражирования подобных фейлов. Не думаю что это кидок, скорее кто-то крепко тупонул в команде ТАСи. Ждем конструктивного подключения офпреда.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:37

и че
не жалко своего времени и сил для этой бучи :)
те копейки того стоят?
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