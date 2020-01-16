Розділ 3. Розділ 3. Обслуговування та ведення рахунків вкладу на вимогу «Ощадний рахунок» Протокол Тарифного комітету No 56-7від 12.12.2019 (*тарифи вступає в дію з 20 січня 2020 року) 3.5.* Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС 0,5% від суми, мін. 5 грн. 3.6.* Зняття коштів в касі Банка, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро 3.7.* Переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі) 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро
Вже з понеділка 20 січня року 2020 така халепа.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Hack-Stock, не пройдет этот фокус. Поднимем бучу здесь и на Минфине, накидаем дизлайков в соцсетях и пусть посчитают, что дешевле -выплатить обещанный двойной кэшбек (пусть даже за счёт ЗП тех криворуков, которые недописали до конца шаблон смс) или недополучать новых клиентов из-за тиражирования подобных фейлов. Не думаю что это кидок, скорее кто-то крепко тупонул в команде ТАСи. Ждем конструктивного подключения офпреда.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
А ще відсоток знижено до 7% річних. У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі. Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ) Але маю ПУМБівську ВсеКарта, там можна тільки 2 рази на місяць знімати кеша. Ось сиджу і думаю куда бабло з ТАСьки тащити...
А ще відсоток знижено до 7% річних. У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі. Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ) Але маю ПУМБівську ВсеКарта, там можна тільки 2 рази на місяць знімати кеша. Ось сиджу і думаю куда бабло з ТАСьки тащити...
ukrprom2014 написав:А ще відсоток знижено до 7% річних. У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі. Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ)
А ще відсоток знижено до 7% річних. У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі. Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ) Але маю ПУМБівську ВсеКарта, там можна тільки 2 рази на місяць знімати кеша. Ось сиджу і думаю куда бабло з ТАСьки тащити...
У вас великі обороти готівки? У Лумумби 2 рази на місяць у касі, банкомат - без обмежень на кількість підходів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.