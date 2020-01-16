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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3158315931603161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58

  Кочевник написав:Як відкрити віртуалку до Великої п'ятірки?

как понимаю сейчас только через отделение - хотя если по сроку можно попробывать через горячку

а раньше были временна - спокойно виртуальная карта открывалась в ТАС24 ... зачем так было резать функционал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58

  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01

  arkavs написав:
  ukrprom2014 написав:А ще відсоток знижено до 7% річних.
У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі.
Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ)

Приват вклад - 5%


у многих приват вклад - ещё 7%
но его только налом можно пополнять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02

  ramzes4 написав:
  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)

А любителям валюти прикупити...шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:03

  ramzes4 написав:
  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)


ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 3158315931603161
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