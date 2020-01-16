как понимаю сейчас только через отделение - хотя если по сроку можно попробывать через горячку
а раньше были временна - спокойно виртуальная карта открывалась в ТАС24 ... зачем так было резать функционал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58
как понимаю сейчас только через отделение - хотя если по сроку можно попробывать через горячку
а раньше были временна - спокойно виртуальная карта открывалась в ТАС24 ... зачем так было резать функционал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01
у многих приват вклад - ещё 7%
но его только налом можно пополнять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02
А любителям валюти прикупити...шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:03
ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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