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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58
Кочевник написав:
Як відкрити віртуалку до Великої п'ятірки?
как понимаю сейчас только через отделение - хотя если по сроку можно попробывать через горячку
а раньше были временна - спокойно виртуальная карта открывалась в ТАС24 ... зачем так было резать функционал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58
uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
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ramzes4
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01
arkavs написав: ukrprom2014 написав:
А ще відсоток знижено до 7%
річних.
У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі.
Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ)
Приват вклад - 5%
у многих приват вклад - ещё 7%
но его только налом можно пополнять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02
ramzes4 написав: uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
А любителям валюти прикупити...шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:03
ramzes4 написав: uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:25
uaprofi написав: ramzes4 написав: uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа
Думаю, що зовсім не багато. Усі давно тут на обліку і слідкують за новинами. Це не та стежка, яку використовують пересічні любителі зняти готівку з кредитки у банкоматі. А от на валютників дійсно чекаємо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:50
Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:54
TASCOMBANK Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:26
TASCOMBANK написав:
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
Почему бы в смс не указывать номер договора или последние цифры счета? Я не попалась на такой ситуации только потому что кредлимит на одном счете в 2 раза меньше чем сумма в смс.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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