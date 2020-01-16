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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3159316031613162>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 196
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58

  Кочевник написав:Як відкрити віртуалку до Великої п'ятірки?

как понимаю сейчас только через отделение - хотя если по сроку можно попробывать через горячку

а раньше были временна - спокойно виртуальная карта открывалась в ТАС24 ... зачем так было резать функционал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:58

  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:01

  arkavs написав:
  ukrprom2014 написав:А ще відсоток знижено до 7% річних.
У зв'язку з такою подляною, встає закономірне питання що робити далі.
Саме просте повертатися до Привату (схема обороту: Термінал-Приват вклад-КДВ)

Приват вклад - 5%


у многих приват вклад - ещё 7%
но его только налом можно пополнять
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:02

  ramzes4 написав:
  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)

А любителям валюти прикупити...шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:03

  ramzes4 написав:
  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)


ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:25

  uaprofi написав:
  ramzes4 написав:
  uaprofi написав:начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?

Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую :)


ох чувствую много этих извращенцев прилезит на ветку с 20 числа

Думаю, що зовсім не багато. Усі давно тут на обліку і слідкують за новинами. Це не та стежка, яку використовують пересічні любителі зняти готівку з кредитки у банкоматі. А от на валютників дійсно чекаємо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:50

  Hack-Stock написав:с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял

Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:54

TASCOMBANK Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56

  Rebel написав:
  pharus написав:там включили пластинку "Б5 не участвует в акции"

Брешуть. У мене B5, SMS не приходило, про акцію нічого не знав, зате вчора нарахували подвійний кешбек.

В мене аналогічна ситуація тіки наваки. Я товарив пудру а на гарячці сказали, що треба було п’ятірку :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:26

  TASCOMBANK написав:Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.

Почему бы в смс не указывать номер договора или последние цифры счета? Я не попалась на такой ситуации только потому что кредлимит на одном счете в 2 раза меньше чем сумма в смс.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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