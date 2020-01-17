|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:32
TASCOMBANK написав: Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
Т.е. Тася ещё и издевается изощрённо
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30088
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3480 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:34
Goodman написав:TASCOMBANK
Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.
вірус Жлобуса і сюди добрався?!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7243
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39
TASCOMBANK написав: Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
Соррі бонус у вигляді потрійного кешбеку тільки може спасти комсомольську честь банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31514
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:50
Квесторе_поверніться написав:
А любителям валюти прикупити...шо робить?
Мабуть, відкривати другу В5.
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:53
Goodman написав:
как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%
Через касу.
extreme_lviv_ua написав:
В мене аналогічна ситуація тіки наваки. Я товарив пудру а на гарячці сказали, що треба було п’ятірку
Не аналогічна, у мене Пудри нема. )
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:02
TASCOMBANK написав: Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
в смс меня проинформировали, что нужно использовать кредитный лимит на определенную сумму, а по какой именно карте не уточнялось, просто написано большая пятёрка или пудра
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 373
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:08
Goodman написав:TASCOMBANK
Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.
Когда я открывал такой депозит девочка в отделении сказала, что пополнять только в отделении через кассу. Потом какое-то время в приложении была кнопка пополнить а потом пропала.
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:38
смс приходила только про Б5, двойной кешбек налили и по тратам Пудры, но она выпущена как допка к моей Б5.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2275
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:23
Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадника
И вход без комиссии и 10% вместо 7 ощадника
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2617
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:51
deneg net
Диктуйте, вони записують. У Ощадного також були істотні швидкісні переваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|