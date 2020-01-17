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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3160316131623163>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:32

  TASCOMBANK написав:
  Hack-Stock написав:с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял

Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.

Т.е. Тася ещё и издевается изощрённо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:34

  Goodman написав:TASCOMBANK Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39

  TASCOMBANK написав:
  Hack-Stock написав:с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял

Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.

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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:50

  Квесторе_поверніться написав:А любителям валюти прикупити...шо робить?

Мабуть, відкривати другу В5.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:53

  Goodman написав:как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%

Через касу.
  extreme_lviv_ua написав:В мене аналогічна ситуація тіки наваки. Я товарив пудру а на гарячці сказали, що треба було п’ятірку :evil:

Не аналогічна, у мене Пудри нема. )
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:02

  TASCOMBANK написав:
  Hack-Stock написав:с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял

Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.


в смс меня проинформировали, что нужно использовать кредитный лимит на определенную сумму, а по какой именно карте не уточнялось, просто написано большая пятёрка или пудра
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:08

  Goodman написав:TASCOMBANK Уважаемый ТАС. Дайте разьяснение , как пополнить акц. депозит в ТАСбанке под 17,5%. В ТАС2ю кнопки пополнить нет и депозитная программа - неизвестно.

Когда я открывал такой депозит девочка в отделении сказала, что пополнять только в отделении через кассу. Потом какое-то время в приложении была кнопка пополнить а потом пропала.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:38

Re: ТАСКОМБАНК

смс приходила только про Б5, двойной кешбек налили и по тратам Пудры, но она выпущена как допка к моей Б5.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:23

ощадник

Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадника
И вход без комиссии и 10% вместо 7 ощадника
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:51

deneg net
Диктуйте, вони записують. У Ощадного також були істотні швидкісні переваги.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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