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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3160316131623163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 197
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
27
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:58

  deneg net написав:Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадника
И вход без комиссии и 10% вместо 7 ощадника


на вики % начисляют на минимальный остаток в месяце.
лучше уже на Б5 там проценты за любой остаток больше сотки
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 05:56

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:У Ощадного також були істотні швидкісні переваги.


Так друже , одна з переваг - можна мати б1льш одного рахунку, для "перекачивания урала" в обьемах до Фонда и сравнимых с Фондом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 06:01

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:вірус Жлобуса і сюди добрався?!


Еще не вирус , еще не Жлобус.
Да мне там, не много то и надо - просто долить до Фонда результаты "схематоза".
Сумма не такая и большая, но приятная.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАШЕЛ ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ идею вкладов Тасбанка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 3160316131623163
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