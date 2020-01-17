на вики % начисляют на минимальный остаток в месяце.
лучше уже на Б5 там проценты за любой остаток больше сотки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:58
на вики % начисляют на минимальный остаток в месяце.
лучше уже на Б5 там проценты за любой остаток больше сотки
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 18 січ, 2020 05:56
Re: ТАСКОМБАНК
Так друже , одна з переваг - можна мати б1льш одного рахунку, для "перекачивания урала" в обьемах до Фонда и сравнимых с Фондом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 18 січ, 2020 06:01
Re: ТАСКОМБАНК
Еще не вирус , еще не Жлобус.
Да мне там, не много то и надо - просто долить до Фонда результаты "схематоза".
Сумма не такая и большая, но приятная.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАШЕЛ ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ идею вкладов Тасбанка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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