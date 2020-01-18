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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:58
deneg net написав:
Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадника
И вход без комиссии и 10% вместо 7 ощадника
на вики % начисляют на минимальный остаток в месяце.
лучше уже на Б5 там проценты за любой остаток больше сотки
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Суб 18 січ, 2020 05:56
klug написав:
У Ощадного також були істотні швидкісні переваги.
Так друже , одна з переваг - можна мати б1льш одного рахунку, для "перекачивания урала" в обьемах до Фонда и сравнимых с Фондом.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 06:01
greenozon написав:
вірус Жлобуса і сюди добрався?!
Еще не вирус , еще не Жлобус.
Да мне там, не много то и надо - просто долить до Фонда результаты "схематоза".
Сумма не такая и большая, но приятная.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАШЕЛ ВРЕМЯ ОТВЕТИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ идею вкладов Тасбанка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 18:48
deneg net написав:
Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадникаИ вход без комиссии
и 10% вместо 7 ощадника
Добрый вечер! А как на вику попасть без комиссии? Был вход через ощадный,но я так понимаю с 20 числа- ВСЁ!
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IGNAT
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:00
IGNAT написав: deneg net написав:
Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадникаИ вход без комиссии
и 10% вместо 7 ощадника
Добрый вечер! А как на вику попасть без комиссии? Был вход через ощадный,но я так понимаю с 20 числа- ВСЁ!
Для погашения кредита без комисс заходит по зеленой пимпе в ТАС2Ю или СЭПом на 2909ххх (узнавайте на саппорте, хай диктуют теперь ИБАН, причем попросите раз 5 его продиктовать и потом передайте привет их программерам
... но девочку таки жалко)
А на дебетку тока ИБАН(2620), он виден в ТАС2Ю -- думаю случайно так вышло у программеров Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:13
clientage написав: IGNAT написав: deneg net написав:
Тазик подготовил небольшую подляну с ощадником.
Теперь придётся использовать вику вместо ощадникаИ вход без комиссии
и 10% вместо 7 ощадника
Добрый вечер! А как на вику попасть без комиссии? Был вход через ощадный,но я так понимаю с 20 числа- ВСЁ!
Для погашения кредита без комисс заходит по зеленой пимпе в ТАС2Ю или СЭПом на 2909ххх (узнавайте на саппорте, хай диктуют теперь ИБАН, причем попросите раз 5 его продиктовать и потом передайте привет их программерам
... но девочку таки жалко)
А на дебетку тока ИБАН(2620), он виден в ТАС2Ю -- думаю случайно так вышло у программеров Таси
Спасибо! Только ИБАН как то странно видно-надо навести на счёт и скопировать? У меня дебетка.
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IGNAT
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:14
IGNAT написав:
Только ИБАН как то странно видно-надо навести на счёт и скопировать? У меня дебетка.
Угу. Тут все норм
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20
Спасибо!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:08
IGNAT
Вас интересует как пополнить ощадный без комиса?
Сначала на вику, а потом на ощадный
С своих карт через иб без комиса
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deneg net
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