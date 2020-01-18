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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:13
klug написав:
У Лумумби 2 рази на місяць у касі, банкомат - без обмежень на кількість підходів.
Шось у тарифах цього не бачу
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