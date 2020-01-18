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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:24
deneg net написав:IGNAT
Вас интересует как пополнить ощадный без комиса?
Сначала на вику, а потом на ощадный
С своих карт через иб без комиса
Уже разобрался,спасибо!
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IGNAT
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Додано: Суб 18 січ, 2020 23:13
klug написав:
У Лумумби 2 рази на місяць у касі, банкомат - без обмежень на кількість підходів.
Шось у тарифах цього не бачу
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:46
Подскажите, пополнить Вику в кассе слетали 1 и 2 евро можно?
TASCOMBANK написав: Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:51
При оплаті TAS2U комуналки з В5 кешбек нараховується? Можна оплатити картою іншого банку?
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Sirchyk
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Додано: Нед 19 січ, 2020 12:27
Sirchyk написав:
При оплаті TAS2U комуналки з В5 кешбек нараховується? Можна оплатити картою іншого банку?
Да.
Да.
Квитанции пока не самые лучшие.
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