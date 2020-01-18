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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:24

  deneg net написав:IGNAT
Вас интересует как пополнить ощадный без комиса?
Сначала на вику, а потом на ощадный
С своих карт через иб без комиса

Уже разобрался,спасибо!
IGNAT
 
Повідомлень: 95
З нами з: 29.03.12
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:13

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:У Лумумби 2 рази на місяць у касі, банкомат - без обмежень на кількість підходів.

Шось у тарифах цього не бачу
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:46

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пополнить Вику в кассе слетали 1 и 2 евро можно?

TASCOMBANK написав:
  Hack-Stock написав:с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял

Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.


Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:51

При оплаті TAS2U комуналки з В5 кешбек нараховується? Можна оплатити картою іншого банку?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:27

  Sirchyk написав:При оплаті TAS2U комуналки з В5 кешбек нараховується? Можна оплатити картою іншого банку?

Да.
Да.
Квитанции пока не самые лучшие.
Slx
 
Повідомлень: 429
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, какую карту лучше открыть, чтоб платить коммуналку с кешбеком?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:43

  taya77 написав:Подскажите, какую карту лучше открыть, чтоб платить коммуналку с кешбеком?


Звісно B5.
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jay2004
 
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