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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:11
ishvara
Обычный 1%.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Vorlon А как он обналичивается потом?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25
clientage написав: KVV написав:
В5(Кредитка) і В5(Дебетка) на залишок 10% однаково для двох чи є нюанси?
Это одна и таже карта.
10% на остаток своих средств
Обычно коррелируется со сбером, так шо не долго тут будет 10%
Ну все ж краще ніж 7% на Ощадному.
Але й гірше ніж Фарс.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:20
ishvara написав:Vorlon
А как он обналичивается потом?
В аппликухе через 2-3 дня после проведенной операци как только кэшбек начислится и его сумма будет больше чем 1 грн. - так его сразу можно выводить на любую из имеющихся в Тасе карт. Только начислен он будет "грязными", но выплатят 1% чистыми. И да лимит выплаты в месяц 777 грн. "грязными"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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