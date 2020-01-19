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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3162316331643165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:11

ishvara
Обычный 1%.
Vorlon
 
Повідомлень: 7756
З нами з: 14.06.13
Подякував: 387 раз.
Подякували: 785 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16

Vorlon А как он обналичивается потом?
ishvara
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 09.12.12
Подякував: 241 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25

  clientage написав:
  KVV написав:В5(Кредитка) і В5(Дебетка) на залишок 10% однаково для двох чи є нюанси?

Это одна и таже карта.
10% на остаток своих средств
Обычно коррелируется со сбером, так шо не долго тут будет 10% :mrgreen:

Ну все ж краще ніж 7% на Ощадному.
Але й гірше ніж Фарс.
KVV
 
Повідомлень: 280
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:20

  ishvara написав:Vorlon А как он обналичивается потом?
В аппликухе через 2-3 дня после проведенной операци как только кэшбек начислится и его сумма будет больше чем 1 грн. - так его сразу можно выводить на любую из имеющихся в Тасе карт. Только начислен он будет "грязными", но выплатят 1% чистыми. И да лимит выплаты в месяц 777 грн. "грязными"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3815
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 801 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34

Re: ТАСКОМБАНК

напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
mephala
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 696 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:42

  mephala написав:напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.

Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
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  #<1 ... 3162316331643165
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