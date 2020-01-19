ishvara
Обычный 1%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:20
В аппликухе через 2-3 дня после проведенной операци как только кэшбек начислится и его сумма будет больше чем 1 грн. - так его сразу можно выводить на любую из имеющихся в Тасе карт. Только начислен он будет "грязными", но выплатят 1% чистыми. И да лимит выплаты в месяц 777 грн. "грязными"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34
Re: ТАСКОМБАНК
напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:42
Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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