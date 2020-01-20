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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 12:11
ishvara
Обычный 1%.
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Vorlon
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:16
Vorlon А как он обналичивается потом?
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ishvara
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25
clientage написав: KVV написав:
В5(Кредитка) і В5(Дебетка) на залишок 10% однаково для двох чи є нюанси?
Это одна и таже карта.
10% на остаток своих средств
Обычно коррелируется со сбером, так шо не долго тут будет 10%
Ну все ж краще ніж 7% на Ощадному.
Але й гірше ніж Фарс.
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KVV
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:20
ishvara написав:Vorlon
А как он обналичивается потом?
В аппликухе через 2-3 дня после проведенной операци как только кэшбек начислится и его сумма будет больше чем 1 грн. - так его сразу можно выводить на любую из имеющихся в Тасе карт. Только начислен он будет "грязными", но выплатят 1% чистыми. И да лимит выплаты в месяц 777 грн. "грязными"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:34
напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
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mephala
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:42
mephala написав:
напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:50
ramzes4 написав: uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно загашаться в последний день, например, 27 января по ВИКЕ и Б5 ???
Как это делать напрямую? Спасибо
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aseteen
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Додано: Пон 20 січ, 2020 16:55
aseteen написав: ramzes4 написав: uaprofi написав:
начиная с 20 и конца января, как думаете сколько будет "жалоб" от любителей "загашатся" безналом через ощадный, особенно в последний день?
Ну так любители извращений и должны страдать. Нормальные люди гасятся напрямую
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно загашаться в последний день, например, 27 января по ВИКЕ и Б5 ???
Как это делать напрямую? Спасибо
Нажать на кнопку "Погасить кредит"
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Кащей
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:08
2XL написав: TASCOMBANK написав: Hack-Stock написав:
с горячки звонили 2 раза, говорят вам пришло по пудре, на мои аргументы что в условиях акции на сайте и в условиях в сообщение в вайбер не указано, по какой карте, как роботы повторяют: "мы видим что вам пришло по пудре" и дальше этой фразы разговор не идёт. В общем решили кинуть нас я так понял
Добрий вечір!
Повідомляємо, що в Новорічній акції приймають участь два пакети послуг: "Велика П'ятірка" і "PudraCard". Вас інформує наш співробітник, якою картою Вам необхідно скористуватися для участі в акції.
Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Ни начислений, ни самого офпреда не видать
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал... хотя НИ СЛОВА об участии только лишь одной карты
- ни в смс, ни в условиях акции на сайте банка не было. Эпик фейл в чистом виде. Уже пора думать про сорри-бонусы.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:09
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.
мне нужен конечный пункт на пластинке.
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mephala
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