RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3163316431653166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:12

  pharus написав:Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Ни начислений, ни самого офпреда не видать :evil:
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал... хотя НИ СЛОВА об участии только лишь одной карты - ни в смс, ни в условиях акции на сайте банка не было. Эпик фейл в чистом виде. Уже пора думать про сорри-бонусы.


У меня попросил скрин сообщения в вайбер и пропал, сообщение в личку не прочитал
Hack-Stock
 
Повідомлень: 377
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:20

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.

Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.

мне нужен конечный пункт на пластинке.

1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю, отлежаться 1 день - снять на Б5 грн - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
2 вариант - толкать с моно на Б5 грн, ждать пока проведется, ибо возможен овер - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 18.09.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:30

Re: ТАСКОМБАНК

Закидывал деньги в сб через терминал таса,так там ещё висит вкладка пополнение по старому номеру счета, и она активна. Проверять не стал.
P.s. кредитный счёт вики, через горячку узнавать?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:32

Re: ТАСКОМБАНК

  vollena71 написав:1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю

Так тут коміс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31574
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:56

В фейсбуке на прошлой неделе один товарищ жаловался на кидалово по двойному кешбеку, мол не той картой рассчитывался,
сегодня представитель принёс извинения и сказал, что насчитали кешбек ему.
Ferlakur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 14.10.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58

  vollena71 написав:1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю, отлежаться 1 день - снять на Б5 грн - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
2 вариант - толкать с моно на Б5 грн, ждать пока проведется, ибо возможен овер - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку

Плюнул на эту канитель, занес бабло татарину.
ukrprom2014
 
Повідомлень: 394
З нами з: 09.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3163316431653166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, antey718, Ferlakur, maxim2014, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.