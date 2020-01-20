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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:12
pharus написав:
Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Ни начислений, ни самого офпреда не видать
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал... хотя НИ СЛОВА об участии только лишь одной карты
- ни в смс, ни в условиях акции на сайте банка не было. Эпик фейл в чистом виде. Уже пора думать про сорри-бонусы.
У меня попросил скрин сообщения в вайбер и пропал, сообщение в личку не прочитал
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:20
mephala написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.
Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.
мне нужен конечный пункт на пластинке.
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю, отлежаться 1 день - снять на Б5 грн - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
2 вариант - толкать с моно на Б5 грн, ждать пока проведется, ибо возможен овер - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:30
Закидывал деньги в сб через терминал таса,так там ещё висит вкладка пополнение по старому номеру счета, и она активна. Проверять не стал.
P.s. кредитный счёт вики, через горячку узнавать?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:32
vollena71 написав:
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю
Так тут коміс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:56
В фейсбуке на прошлой неделе один товарищ жаловался на кидалово по двойному кешбеку, мол не той картой рассчитывался,
сегодня представитель принёс извинения и сказал, что насчитали кешбек ему.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:58
vollena71 написав:
1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю, отлежаться 1 день - снять на Б5 грн - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
2 вариант - толкать с моно на Б5 грн, ждать пока проведется, ибо возможен овер - купить валюту на Б5$- пополнить Ощадный$, отлежаться 1 день - снять на плативку
Плюнул на эту канитель, занес бабло татарину.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:18
ukrprom2014 написав:
Плюнул на эту канитель, занес бабло татарину.
Як це вам допомогло обміняти валюту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:34
Здравствуйте, представитель ТАСКОМБАНК. С 1 января 2020 появилась новая статья коммуналки - За розподіл газу.
Наприклад, для м. Києва такі реквізити:
Отримувач: АТ "КИЇВГАЗ"
ЄДРПОУ: 03346331
Рахунок: UA363226690000026008300015121
Призначення: "Плата за розподіл, о/р ______, адреса ________.
Добавите шаблон?
Второе. Я оплачиваю 3 счетчика за єлектроенергию. И первый платеж 19.01 прошел (пару гривен), а платежи на остальные счета 20.01 - нет, при чем деньги возвращаются через какое-то время.
Это новое правило - клиент не может оплатить коммуналку одному предприятию больше одного раза?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:51
Кащей написав:
aseteen написав:
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно загашаться в последний день, например, 27 января по ВИКЕ и Б5 ???
Как это делать напрямую? Спасибо
Нажать на кнопку "Погасить кредит"
Спасибо!
Не мог себе такого и подарка и представить. Это ж получается, что по Р2Р гасится день в день. Классно!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 18:53
aseteen написав: Кащей написав:
aseteen написав:
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно загашаться в последний день, например, 27 января по ВИКЕ и Б5 ???
Как это делать напрямую? Спасибо
Нажать на кнопку "Погасить кредит"
Спасибо!
Не мог себе такого и подарка и представить. Это ж получается, что по Р2Р гасится день в день. Классно!
Там не р2р, а с2а
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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