Именно, теперь и без него покупка валюты в тазике то ещё удовольствие
Как кто то то писал, как только об этих изменениях объявили, что возможность покупки ж типа остаётся вот она такая теперь всей красе... кашель лаврова
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:51
Именно, теперь и без него покупка валюты в тазике то ещё удовольствие
Как кто то то писал, как только об этих изменениях объявили, что возможность покупки ж типа остаётся вот она такая теперь всей красе... кашель лаврова
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:20
Даша жжот !
В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:
Такие себе - эти самые "гарные новыны"
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:35
Скиньте їй для порівняння лінк на
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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