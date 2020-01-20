Именно, теперь и без него покупка валюты в тазике то ещё удовольствие
Как кто то то писал, как только об этих изменениях объявили, что возможность покупки ж типа остаётся вот она такая теперь всей красе... кашель лаврова
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:51
Именно, теперь и без него покупка валюты в тазике то ещё удовольствие
Как кто то то писал, как только об этих изменениях объявили, что возможность покупки ж типа остаётся вот она такая теперь всей красе... кашель лаврова
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:20
Даша жжот !
В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:
Такие себе - эти самые "гарные новыны"
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:35
Скиньте їй для порівняння лінк на
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:22
klug
крута дошка! якщо вона ще й в режимі реального часу каже дані.. - ну шо тут сказати, молодці кото-програмісти!
до речі дуже цікаві стат дані - напр хто де найбільше жере
+50грн !
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53
Не думаю, что она рулит тарифами.
Просто надо же хоть как-то показать результаты своей работы.
А то, что некоторые не мають меры и обратили своими оборотами на себя внимание - ну то ж таке, Даша то тут при чем...
Вот выписки нормальной до сих пор нет, мсс платежей нет, реквизитов для счетов той же В5 не узнать - вот за это Дашу можно и нужно хаять. Ибо уже год прошел, а воз все там. Ну хоть шаблоны норм, а не как у Аллы в разнос ушли.
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:52
Та же история. Надо ловить в Фейсбуке.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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