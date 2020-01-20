Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53

mustbe написав: В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:





Такие себе - эти самые "гарные новыны" В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:Такие себе - эти самые "гарные новыны"

Не думаю, что она рулит тарифами.Просто надо же хоть как-то показать результаты своей работы.А то, что некоторые не мають меры и обратили своими оборотами на себя внимание - ну то ж таке, Даша то тут при чем...Вот выписки нормальной до сих пор нет, мсс платежей нет, реквизитов для счетов той же В5 не узнать - вот за это Дашу можно и нужно хаять. Ибо уже год прошел, а воз все там. Ну хоть шаблоны норм, а не как у Аллы в разнос ушли.