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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3165316631673168>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:51

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:1 вариант - тянуть на Ощадный грн тас2ю

Так тут коміс.

Именно, теперь и без него покупка валюты в тазике то ещё удовольствие :mrgreen:
Как кто то то писал, как только об этих изменениях объявили, что возможность покупки ж типа остаётся ;-) вот она такая теперь всей красе... кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:20

Даша жжот !

В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:
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Такие себе - эти самые "гарные новыны"
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:35

Скиньте їй для порівняння лінк на дашборд скотобанка.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:22

klug

крута дошка! якщо вона ще й в режимі реального часу каже дані.. - ну шо тут сказати, молодці кото-програмісти!

до речі дуже цікаві стат дані - напр хто де найбільше жере http://prntscr.com/qqf2r0

:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:53

  mustbe написав:В тот самый день как зарезали Сбер - Даша или тонко троллит или цинично знущается:
Зображення

Такие себе - эти самые "гарные новыны"

Не думаю, что она рулит тарифами.

Просто надо же хоть как-то показать результаты своей работы.

А то, что некоторые не мають меры и обратили своими оборотами на себя внимание - ну то ж таке, Даша то тут при чем...

Вот выписки нормальной до сих пор нет, мсс платежей нет, реквизитов для счетов той же В5 не узнать - вот за это Дашу можно и нужно хаять. Ибо уже год прошел, а воз все там. Ну хоть шаблоны норм, а не как у Аллы в разнос ушли.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:52

  Hack-Stock написав:
  pharus написав:Что это за ответ такой?
Нужно после сообщения уточнять? Это точно акция? Точно мне? Точно как написано? В Таскомбанк95 не хотите переименоваться ))
И где, собственно, начисления?
Ни начислений, ни самого офпреда не видать :evil:
На прошлой неделе бодренько уточнял номера карт, и пропал... хотя НИ СЛОВА об участии только лишь одной карты - ни в смс, ни в условиях акции на сайте банка не было. Эпик фейл в чистом виде. Уже пора думать про сорри-бонусы.


У меня попросил скрин сообщения в вайбер и пропал, сообщение в личку не прочитал

Та же история. Надо ловить в Фейсбуке. :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 08:50

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.

Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.

C лагом в 2 дня. Нужен полный банковский день отлёжки (выходные не считаются). День пополнения и снятия таковым не является. А если пополнили после 21.00, то 3 дня.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:50

  greenozon написав:klug

крута дошка! якщо вона ще й в режимі реального часу каже дані.. - ну шо тут сказати, молодці кото-програмісти!

до речі дуже цікаві стат дані - напр хто де найбільше жере http://prntscr.com/qqf2r0

:)

а меня в этой стате другое забавляет
обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%
как говорится - и кто тут свинорыл?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:51

  Amid написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:напомните пжлста как прально баксы без лишних комисов у таськи купить.
грн у котобанды сейчас.
у таськи весь набор есть - Б5, платинка и ощадник как грн так и юсд в наличии. докупить бакс нужно на пластинку юсд.

Має бути зараз 2 В5 в грн і валюті.
Можна на ВІКУ...
Так шо скирдувати, скирдувати...а забирати з запізненням в 1 день.
Так нам заповіли ...нові тарифи.

C лагом в 2 дня. Нужен полный банковский день отлёжки (выходные не считаются). День пополнения и снятия таковым не является. А если пополнили после 21.00, то 3 дня.

не путайте с начислением процентов...
в один банковский день положили, на следующий банковский день снимаете:
"Зняття коштів в касі Банка, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі"
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Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Нововведения со снятием наличных касается как снятия валюты,так и гривны?
То есть сейчас,чтобы снять нал с валютообмен нужно подержать эти средства один день? Если сегодня я купил/продал,то снять я могу с Ощадного только в четверг?
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