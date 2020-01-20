velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:24
velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:47
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