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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3165316631673168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 198
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:24

velvet
Я на горячку звонил с просьбой растолковать эти пункты, мне так ответили. Но, как известно, практика - критерий истины.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:35

  mephala написав:обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%

Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек! :o
Vorlon
 
Повідомлень: 7762
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:47

  Vorlon написав:
  mephala написав:обещали клиентам отдавать 1-2% от оборота.
по факту если посчитать отношение выплаченного кэшбэка к тратам клиентов то это будет только 0,38%

Там куча ненормальных, с гордостью и презрением заявляющих, что им не нужен кэшбек! :o

подсадные :lol: :lol: :lol:
aseteen
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Повідомлень: 149
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  #<1 ... 3165316631673168
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